Quei Bravi Ragazzi | come finisce il film?

Tratto dal romanzo Il delitto paga bene di Nicholas Pileggi, Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese rappresenta uno dei capitoli essenziali all'interno del gangster movie. Il modo in cui finisce il film, poi, ha lo scopo di raccontare la triste parabola discendente di un uomo che si trova solo e braccato. Questo, infatti, è il destino che attende Henry (Ray Liotta) nel 1980. Mentre sta cercando di organizzare un affare di droga con alcuni suoi collaboratori di Pittsburgh, viene catturato proprio dagli agenti della narcotici. L'uomo, infatti, era osservato già da tempo senza che se ne accorgesse. Per evitare delle conseguenze giuridiche ancora più gravi, però, sua moglie Karen (Lorraine Bracco) decide di sbarazzarsi di tutta la droga che hanno in casa. Si tratta di un "bottino" prezioso, pari al valore ...

