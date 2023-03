Quattordicenne ferita nel Napoletano | “aggredita da una 11enne per gelosia”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ci sarebbe un fidanzatino conteso alla base dell’aggressione subita davanti a un bar di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, da una 14enne che è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Santobono del capoluogo partenopeo. Secondo quanto ha dichiarato la vittima nella denuncia ai carabinieri a far scattare l’aggressione sarebbe stata ladi una ragazzina che avrebbe appena 11 anni, determinata ad allontanare con le botte una possibile rivale in amore. La undicenne ha approcciato la 14enne davanti al bar per dirle, prima di prenderla a calci e pugni, di lasciar stare il suo ragazzo (che nel racconto della vittima avrebbe la stessa età della ragazzina che l’ha). Poi giù botte a tutta forza, con calci e pugni. Quando la vittima era ormai a terra sono entrate in ...