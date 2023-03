Quarto: assemblea PD e Articolo Uno (Di lunedì 13 marzo 2023) assemblea degli iscritti PD e Articolo Uno prevista per giovedì 16 marzo ore 18:00 a Quarto in Corso Italia, 7 Giovedì 16 alle ore 18 è convocata l’assemblea degli iscritti del Partito Democratico e di Articolo Uno del circolo di Quarto presso la sede di Corso Italia, 7. L’incontro segue alla fase congressuale della convenzione e delle primarie del 26 febbraio in cui militanti e iscritti hanno avuto la possibilità di partecipare e determinare la scelta del candidato segretario nazionale del nuovo PD. Per il Sindaco Antonio Sabino “è importante che il PD, insieme ad una coalizione riformista e progressista, apra un percorso partecipato in città con l’obiettivo di esercitare un ruolo importante nella prossima fase amministrativa che si sta aprendo con l’imminente campagna ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 13 marzo 2023)degli iscritti PD eUno prevista per giovedì 16 marzo ore 18:00 ain Corso Italia, 7 Giovedì 16 alle ore 18 è convocata l’degli iscritti del Partito Democratico e diUno del circolo dipresso la sede di Corso Italia, 7. L’incontro segue alla fase congressuale della convenzione e delle primarie del 26 febbraio in cui militanti e iscritti hanno avuto la possibilità di partecipare e determinare la scelta del candidato segretario nazionale del nuovo PD. Per il Sindaco Antonio Sabino “è importante che il PD, insieme ad una coalizione riformista e progressista, apra un percorso partecipato in città con l’obiettivo di esercitare un ruolo importante nella prossima fase amministrativa che si sta aprendo con l’imminente campagna ...

