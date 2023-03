Quarta Repubblica, su Rete4 la tragedia di Cutro, le direttive green della Ue, e la disforia e la transizione di genere (Di lunedì 13 marzo 2023) Questa sera torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica“, il talkshow dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì in prima serata da Nicola Porro su Retequattro, a partire dalle 21.30. Al centro della puntata il tema immigrazione, con la tragedia di Cutro e un focus sugli sbarchi in corso in queste ore a Lampedusa. Con reportage, cifre e approfondimenti, la puntata si occuperà anche delle direttive green imposte dall’Unione europea con un viaggio all’interno delle varie sedi Ue: quanto sono sostenibili a livello ambientale? Continua poi l’inchiesta di Quarta Repubblica su disforia e transizione di genere nei minorenni con le testimonianze e il racconto degli ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 marzo 2023) Questa sera torna l’appuntamento con ““, il talkshow dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì in prima serata da Nicola Porro su Retequattro, a partire dalle 21.30. Al centropuntata il tema immigrazione, con ladie un focus sugli sbarchi in corso in queste ore a Lampedusa. Con reportage, cifre e approfondimenti, la puntata si occuperà anche delleimposte dall’Unione europea con un viaggio all’interno delle varie sedi Ue: quanto sono sostenibili a livello ambientale? Continua poi l’inchiesta disudinei minorenni con le testimonianze e il racconto degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GuidaTVPlus : 13-03-2023 21:25 #Rete4 Quarta Repubblica #Talkshow #Informazione #StaseraInTV - c72158340 : @RicoAlessandro Per questo guardo quarta repubblica E so che sarai bravissimo ?? - CorriereUmbria : Quarta Repubblica, stasera lunedì 13 marzo su Rete 4. Anticipazioni e ospiti #italia1 #televisione… - Laradinuovo : RT @alepanzaoff: Vi aspetto questa sera intorno alle ore 23.00 su Rete 4 da @NicolaPorro a Quarta Repubblica. Non mancate! @Lega_gruppoID @… - Noiconsalvini : TV > Rete 4 | Alessandro Panza, Europarlamentare - Lega - Salvini Premier > LUNEDÌ 13 MARZO | ore 23:00 | 'Quarta R… -