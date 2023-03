Quando va in onda il GF VIP? Le date fino alla finale del 3 aprile 2023 (Di lunedì 13 marzo 2023) Grande Fratello VIP non si smentisce mai. Stanno succedendo davvero delle cose incredibili in queste battute finali di uno dei programmi di maggior successo di sempre, in onda sulle reti Mediaset. Ormai, inoltre, siamo anche ad un passo dalla fine, con il vincitore definitivo. Ma quante puntate mancano all’appello? Continuate a leggere l’articolo! GF VIP e il retroscena: ‘La produzione ha coperto gli avvertimenti della psicologa’, cosa è successo Grande Fratello VIP: quante puntate restano prima della finale? Insomma, una cosa è chiara: il Grande Fratello VIP è nell’occhio di un gran ciclone, e anche per la puntata di questa sera, a quanto pare, sono previsti dei colpi di scena, come la probabile ed eventuale eliminazione di uno dei suoi concorrenti. Si vocifera, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) Grande Fratellonon si smentisce mai. Stanno succedendo davvero delle cose incredibili in queste battute finali di uno dei programmi di maggior successo di sempre, insulle reti Mediaset. Ormai, inoltre, siamo anche ad un passo dfine, con il vincitore definitivo. Ma quante puntate mancano all’appello? Continuate a leggere l’articolo! GFe il retroscena: ‘La produzione ha coperto gli avvertimenti della psicologa’, cosa è successo Grande Fratello: quante puntate restano prima della? Insomma, una cosa è chiara: il Grande Fratelloè nell’occhio di un gran ciclone, e anche per la puntata di questa sera, a quanto pare, sono previsti dei colpi di scena, come la probabile ed eventuale eliminazione di uno dei suoi concorrenti. Si vocifera, ...

