Quando l’Oscar lo vince il film “sbagliato”. Da La La Land a Salvate il soldato Ryan e Inception: gli errori dell’Academy (Di lunedì 13 marzo 2023) E se l’Oscar lo vincesse il film “sbagliato”? Nei giorni scorsi sul sito hallofseries avevano, come dire, azzeccato pronostico e delineato il ripetersi di una situazione storica. Con l’Oscar 2023 al Miglior film per Everything everywhere all at once, infatti, si ripresenta l’attimo dell’imbarazzo provato per altri che si stanno rendendo ridicoli (in tedesco si dice fremdschamen). Insomma al netto di una superiorità drammaturgica, tecnica, stilistica di almeno cinque titoli in nomination sul film dei The Daniels (The Fabelmans, Gli spiriti dell’isola, Tar, Elvis, Niente di nuovo sul fronte occidentale) proviamo a fare una carrellata su Quando in passato ha vinto chi meritava nemmeno di stare in cinquina. Moonlight su La La Land (2017). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) E selosse il”? Nei giorni scorsi sul sito hallofseries avevano, come dire, azzeccato pronostico e delineato il ripetersi di una situazione storica. Con2023 al Migliorper Everything everywhere all at once, infatti, si ripresenta l’attimo dell’imbarazzo provato per altri che si stanno rendendo ridicoli (in tedesco si dice fremdschamen). Insomma al netto di una superiorità drammaturgica, tecnica, stilistica di almeno cinque titoli in nomination suldei The Daniels (The Fabelmans, Gli spiriti dell’isola, Tar, Elvis, Niente di nuovo sul fronte occidentale) proviamo a fare una carrellata suin passato ha vinto chi meritava nemmeno di stare in cinquina. Moonlight su La La(2017). ...

