Quando escono gli episodi finali di LOL 3

(Di lunedì 13 marzo 2023) La terza stagione di LOL: chi ride è fuori, lo show comico di Amazon Prime Video condotto da Fedez e Frank Matano, si avvicina alla sua conclusione. Dopo aver visto i primi quattro, disponibili dal 9 marzo, i fan potranno scoprire chi sarà il vincitore della sfida tra i dieci comici che si sono sfidati a non ridere per sei ore. Gli ultimi duesaranno infatti rilasciati il 16 marzo sulla piattaforma streaming. Tra i partecipanti di questa edizione ci sono Nino Frassica, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani, Paolo Cevoli, Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Fabio Balsamo, Marta Filippi, Luca e Paolo. Il vincitore donerà 100.000 euro in beneficenza. Chi sarà il più bravo a mantenere la faccia seria di fronte alle battute e alle gag degli altri? Lo scopriremo presto su Amazon Prime Video1234. La terza stagione di LOL si conferma come uno ...