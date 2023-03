Quando condurrò con la Hunziker Gerry Scotti | la clamorosa frase rubata su Striscia

(Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo il successo dei siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari, da lunedì 13 marzo cambio di guardia dietro al bancone dila Notiziae Francesca Manzini. La coppia rimarrà alla guida del telegiornale satirico di Antonio Ricci fino a sabato primo aprile. Persarà la tredicesima edizione a- con 476 puntate all'attivo- e la quarta al fianco di Francesca Manzini: «Solitamente non mi piace valutare le esperienze o le emozioni con i numeri, però, sapendo che nel periodo in cuicon Michelle - ossia tra poco - raggiungerò le cinquecento puntate dila Notizia, mi riempie di orgoglio e mi fa particolarmente piacere, quindi un motivo e uno stimolo in più per tornare dietro al bancone più seguito e più ...

Mercoledì 29 marzo 2023,un nuovo Incontro in diretta online dal titolo Cosa faresoffri .c'è un disturbo fisico nella maggior parte dei casi noi sappiamo cosa fare . Sappiamo come ridurre la febbre. ...... lo sport, la scrittura e la regia: Le idee per il programma come mi vengonosono davanti ... Spazio poi, per la domanda sulla prossima edizione del GF Vip : Seanche la prossima ...Mercoledì 22 febbraio 2013,un nuovo Incontro in diretta online dal titolo Le regole d'oro ... L'unico momento di una certa leggerezza erami parlava del suo cane. Era molto infantile ma ...