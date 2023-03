Qualificazioni Europei Under 17, Elite Round: Italia chiude con un 3-0 sull’Ucraina e ipoteca l’accesso alla fase finale (Di lunedì 13 marzo 2023) L’Italia di Bernardo Corradi supera 3-0 l’Ucraina nell’ultima partita del Gruppo 6 dell’Elite Round e ipoteca l’accesso alla fase finale degli Europei Under 17 in Ungheria. Dopo il pareggio nella gara d’apertura contro l’Irlanda e il successo ai danni di Cipro, quest’oggi gli azzurri hanno chiuso nei minuti finali una partita che fino a quel momento era stata piuttosto equilibrata. REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE Molta intensità da ambo le parti, con Ravagnoli che apre le marcature al 40° imbeccato dal numero 10 Romano. Si va all’intervallo con gli azzurrini in vantaggio, ma l’Ucraina nella prima mezz’ora della seconda frazione si fa vedere spesso in attacco. Martinelli però non si fa mai trovare impreparato e ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) L’di Bernardo Corradi supera 3-0 l’Ucraina nell’ultima partita del Gruppo 6 dell’degli17 in Ungheria. Dopo il pareggio nella gara d’apertura contro l’Irlanda e il successo ai danni di Cipro, quest’oggi gli azzurri hanno chiuso nei minuti finali una partita che fino a quel momento era stata piuttosto equilibrata. REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE Molta intensità da ambo le parti, con Ravagnoli che apre le marcature al 40° imbeccato dal numero 10 Romano. Si va all’intervallo con gli azzurrini in vantaggio, ma l’Ucraina nella prima mezz’ora della seconda frazione si fa vedere spesso in attacco. Martinelli però non si fa mai trovare impreparato e ...

