Quali sono i trucchi che puoi portare con te in valigia in aereo: occhio a cosa metti nella trousse (Di lunedì 13 marzo 2023) Sapete già cosa poter mettere nella trousse dei trucchi quando dovete prendere l’aereo? Attenzione a ciò che ci mettete dentro perché potrebbero buttare via alcuni trucchi prima dell’imbarco. Viaggiare con il bagaglio a mano è l’unico modo per risparmiare sul prezzo del volo aereo. Il trolley però ha delle limitazioni, come tutti ben sanno. Limitazioni sia per quanto riguarda la misura (ci sono alcune compagnie che addirittura controllano davvero se il bagaglio rientri nei carrelli con le misure standard) e anche per quanto riguarda il contenuto. Pennelli da trucco, cosa poter inserire nel beauty case in aereo – grantennistoscana.itAd esempio tutti i liquidi devono essere per forza sotto i 100ml. Ma non solo, le ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 13 marzo 2023) Sapete giàpoter metteredeiquando dovete prendere l’? Attenzione a ciò che ci mettete dentro perché potrebbero buttare via alcuniprima dell’imbarco. Viaggiare con il bagaglio a mano è l’unico modo per risparmiare sul prezzo del volo. Il trolley però ha delle limitazioni, come tutti ben sanno. Limitazioni sia per quanto riguarda la misura (cialcune compagnie che addirittura controllano davvero se il bagaglio rientri nei carrelli con le misure standard) e anche per quanto riguarda il contenuto. Pennelli da trucco,poter inserire nel beauty case in– grantennistoscana.itAd esempio tutti i liquidi devono essere per forza sotto i 100ml. Ma non solo, le ...

