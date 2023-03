Quale tipologia di carta per l’ufficio scegliere (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Milano, 13/03/2023 – Chi lavora in ufficio sa quanto sia fondamentale dotarsi di buone risme di carta A4, da tenere anche di scorta, in caso finisse, per non esserne mai sprovvisti. In ufficio è fondamentalmente utilizzare la carta A4. Il formato A4 è una misura standard definita dalla norma internazionale ISO 216, utilizzata in molti paesi del mondo (tranne alcuni paesi, come ad esempio Stati Uniti e Canada) ed è la misura più utilizzata dei fogli per stampare documenti, fare fotocopie, inviare fax. Le dimensioni di un foglio A4 sono di 210 per 297 millimetri. Per l’ufficio si può acquistare la migliore carta per fotocopie A4 in offerta, grazie alle tante occasioni presenti sugli e commerce del settore, con una vasta gamma di articoli tra cui scegliere. Un criterio per distinguere ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Milano, 13/03/2023 – Chi lavora in ufficio sa quanto sia fondamentale dotarsi di buone risme diA4, da tenere anche di scorta, in caso finisse, per non esserne mai sprovvisti. In ufficio è fondamentalmente utilizzare laA4. Il formato A4 è una misura standard definita dalla norma internazionale ISO 216, utilizzata in molti paesi del mondo (tranne alcuni paesi, come ad esempio Stati Uniti e Canada) ed è la misura più utilizzata dei fogli per stampare documenti, fare fotocopie, inviare fax. Le dimensioni di un foglio A4 sono di 210 per 297 millimetri. Persi può acquistare la miglioreper fotocopie A4 in offerta, grazie alle tante occasioni presenti sugli e commerce del settore, con una vasta gamma di articoli tra cui. Un criterio per distinguere ...

