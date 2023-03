Quale partita di Champions League si vede su Amazon Prime questa settimana? Programma | orario e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo Milan e Inter sarà il Napoli a chiudere ildelle squadre italiane nel suo match valevole come ritorno degli ottavi di finale di2022-2023. Il club partenopeo, infatti, giocherà ospiterà l’Eintracht Francoforte nella serata di mercoledì 15 marzo alle ore 21.00 allo Stadio “Maradona” del capoluogo campano. Sarà questo il match che sarà in diretta esclusiva suVideo di. Si partirà dal 2-0 della sfida giocata in Germania, con la nettissima sensazione che gli azzurri potessero ampliare già nel match d’andata il proprio bottino, per chiudere i conti in largo anticipo. Gli azzurri sono concentrati su questo grande appuntamento che potrebbe portarli ad un traguardo letteralmente storico per la compagine campana. Il ...