Qatar 2022 | Amnesty e Avaaz raccolgono oltre un milione di firme per i diritti dei lavoratori

Leggi su tag24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tre mesi dopo la fine del Mondiale continua la polemica sui morti e sullo sfruttamento deiper la costruzione di stadi ed impianti utilizzati per. Resta ancora ignoto come sarà gestito il fondo istituito dalla Fifa per ie le loro famiglie. Undicontro lo sfruttamento Un... TAG24.