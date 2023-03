“Putin non controlla più la sua cerchia”, mistero sulle voci (smentite) della portavoce Zakharova (Di lunedì 13 marzo 2023) Putin sarebbe “incapace di controllare quello che viene detto” all’interno della sua cerchia più stretta, sempre più insofferente verso la situazione in cui versa la Russia, isolata dal contesto internazionale e costretta in una guerra che si sta trascinando oltre i tempi inizialmente previsti. Le voci sarebbero state messe in circolo dalla portavoce del Ministero degli Esteri del Cremlino Maria Zakharova, secondo quanto afferma l’Institute for the study of war, un think tank americano con sede a Washington. Sul suo canale Telegram, Zakharova ha bollato tutte queste indiscrezioni come “fake” parlando di un “ennesimo attacco informativo”. Ma gli scricchiolii all’interno del Cremlino si fanno sempre più evidenti: il capo della Wagner ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023)sarebbe “incapace dire quello che viene detto” all’internosuapiù stretta, sempre più insofferente verso la situazione in cui versa la Russia, isolata dal contesto internazionale e costretta in una guerra che si sta trascinando oltre i tempi inizialmente previsti. Lesarebbero state messe in circolo dalladel Ministero degli Esteri del Cremlino Maria, secondo quanto afferma l’Institute for the study of war, un think tank americano con sede a Washington. Sul suo canale Telegram,ha bollato tutte queste indiscrezioni come “fake” parlando di un “ennesimo attacco informativo”. Ma gli scricchiolii all’interno del Cremlino si fanno sempre più evidenti: il capoWagner ...

