Puglia | 1628213 positivi a test corona virus | incremento di 50 rispetto a ieri Dall' inizio della pandemia Dati diffusi dalla Regione

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 13 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffusodel giorno: 13 marzo 2023 50 Nuovi casi 1.282giornal1 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 22 Provincia di Bat: 3 Provincia di Brindisi: 4 Provincia di Foggia: 2 Provincia di Lecce: 14 Provincia di Taranto: 4 Residenti fuori: 1 Provincia in defne: 0 1.576 Persone attualmente positive 77 Persone ricoverate in area non critica 2 Persone in terapia intensivacomplessivi 1.628.213 Casi totali 13.854.629eseguiti 1.616.967 Persone guarite 9.670 Persone decedute Casi totali per provincia Provincia di Bari: 521.600 Provincia di Bat: ...