Pubblicato il bando "Sport nei parchi": presto una nuova area verde in via Frascani (Di lunedì 13 marzo 2023) La zona sarà realizzata e gestita dagli uffici comunali e dal soggetto che si aggiudicherà il progetto Leggi su lanazione (Di lunedì 13 marzo 2023) La zona sarà realizzata e gestita dagli uffici comunali e dal soggetto che si aggiudicherà il progetto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... altomolisenet : Oramai sono passati circa sei mesi da quando la piscina comunale di Agnone è stata chiusa. La... - ursulapala : RT @MakerFaireRome: +++Breaking News +++ Pubblicato il Bando Nuove Imprese 2023, una iniziativa della Camera di Commercio di Roma per il so… - MakerFaireRome : +++Breaking News +++ Pubblicato il Bando Nuove Imprese 2023, una iniziativa della Camera di Commercio di Roma per i… - Donato94304723 : RT @NicolaValluzzi: CONCORSO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO CAT D1 PRESSO IL COMUNE DI C… - NicolaValluzzi : CONCORSO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO CAT D1 PRESSO IL COMUNE… -