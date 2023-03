(Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole del ds del PSV Eindhoven,, su: «Lavoriamo per togliere la clausola: non vogliamo che torni al PSG» In un’intervista rilasciata a BNR,, ds del PSV Eindhoven, ha parlato di, capocannoniere della Eredivisie e obiettivo di molti grandi club, in primis il PSG, che ha una clausola di recompra. Di seguito le sue parole. «Non credo cheal PSG. Sono sicuro che giocherà ancora qui il prossimo anno. Lavoreremo con lui e vedremo se possiamo rimuovere quella clausola. Penso che lui sogni di giocare in Premier League». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : PSV, Marcel Brands: «Xavi Simons non tornerà al PSG» -

... Florian Wirtz Esclusi : Andrei Lunev, Paulinho Man United Inseriti : Jack Butland,Sabitzer,... Mohamed Achi, Joe - Loïc Affamah, Dennis Appiah, Abdoul - Kader Bamba, FábioEindhoven ...14.21Sabtizer potrebbe lasciare a sorpresa il Bayern Monaco nella prossime ore. Come ... Il terzino sinistro olandese (classe 1990 ex Chelsea) lascia i turchi del Galatasaray e torna al...Questo il commento del ds delBrands: ' Non faremo alcun annuncio sulla quota di trasferimento per l'affare Cody Gakpo, ma è un trasferimento record per noi '.

PSV, Marcel Brands: "Xavi Simons Non tornerà al PSG" Sportitalia

Marcel Brands, ds del PSV Eindhoven, vuole trattenere Xavi Simons che però ha una clausola di riacquisto da parte del PSG: "Non credo tornerà a Parigi, lavoreremo con lui per provare a togliere quella ...Die PSV Eindhoven hat den Vertrag von Johan Bakayoko bis Juni 2026 verlängert. Das gab der Tabellenvierte der niederländischen Eredivisie und Pokalsieger von 2022 am Montag bekannt. Der 19 Jahre alte ...