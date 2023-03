Provenzano (Pd): 'Il governo Meloni è il migliore alleato dei trafficanti di esseri umani' (Di lunedì 13 marzo 2023) In Italia, a causa della famigerata legge Bossi - Fini (che nessuno però ha mai cambiato) di fatto accessi legali per chi fugga o viglia venire a lavorare in Italia non ce ne sono. E adesso i ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 marzo 2023) In Italia, a causa della famigerata legge Bossi - Fini (che nessuno però ha mai cambiato) di fatto accessi legali per chi fugga o viglia venire a lavorare in Italia non ce ne sono. E adesso i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : 'Quelle vite si potevano salvare. Il governo deve essere indagato per #strage colposa, come disse Meloni nel 2015,… - fattoquotidiano : Naufragio di Crotone, Provenzano in Aula: “Governo sia indagato per strage colposa. Il mancato soccorso è una scelt… - ultimora_pol : Peppe #Provenzano: 'Alla fine quelle vite si potevano salvare, lo ha detto il comandante della Guardia Costiera di… - Massimo65755300 : Giuseppe Provenzano, l'accusa choc: 'Governo alleato degli scafisti' - vulcanoblusette : Stato confusionale di un partito in crisi di nervi? Giuseppe Provenzano, l'accusa choc: 'Governo alleato degli scafisti' -