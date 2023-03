Proteste in Grecia, parità di genere, fotografia: una settimana in Europa (Di lunedì 13 marzo 2023) Il notiziario video di Arte sulla vita dei cittadini europei. In questo numero: i greci scendono in piazza contro il governo, la disuguaglianza di genere nei vari paesi del continente, una mostra fotografica su fake news e celebrità. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 13 marzo 2023) Il notiziario video di Arte sulla vita dei cittadini europei. In questo numero: i greci scendono in piazza contro il governo, la disuguaglianza dinei vari paesi del continente, una mostra fotografica su fake news e celebrità. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSInews : Grecia, nuove proteste dopo disastro ferroviario - Migliaia di manifestanti in piazza ad Atene e Salonicco: 'Non di… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: In Grecia ci sono state nuove proteste contro l’incidente ferroviario di Tempes - ilpost : In Grecia ci sono state nuove proteste contro l’incidente ferroviario di Tempes - hexx75 : @c_marini68 @dv_htdcanbf @FilBarbera E che la situazione non sia rosea in occidente lo dimostrano le proteste in Fr… - Giovann32159310 : RT @costa_costa1967: E c'è di peggio. Dopo aver ritirato la legge, le proteste prezzolate non si arrestano ma aumentano. Il vero fine è il… -