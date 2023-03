Pronto soccorso, liste d'attesa e case popolari le priorità: inizia l'era Rocca (Di lunedì 13 marzo 2023) Entusiasmo e soprattutto tanta emozione ieri mattina in via Cristoforo Colombo, dove il neo governatore Francesco Rocca ha presentato la sua squadra di governo. Un po' come la consegna delle chiavi dell'auto nuova, adesso non resta che mettere in moto e partire. Un viaggio complesso quello che attende la giunta della Regione Lazio, la prima di centrodestra dopo dieci anni di centrosinistra. Cinque donne e cinque uomini, tutti di comprovata esperienza territoriale e internazionale. Rispettate le quote proporzionali al risultato elettorale con sei assessori a Fratelli d'Italia, due alla Lega e due a Forza Italia. Il numero due di Francesco Rocca è Roberta Angelilli di FdI (che ha anche la delega al Commercio e allo Sviluppo economico); sempre per FdI, Giancarlo Righini (Bilancio e Agricoltura), Elena Palazzo (Ambiente, Sport e Turismo), Fabrizio Ghera ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) Entusiasmo e soprattutto tanta emozione ieri mattina in via Cristoforo Colombo, dove il neo governatore Francescoha presentato la sua squadra di governo. Un po' come la consegna delle chiavi dell'auto nuova, adesso non resta che mettere in moto e partire. Un viaggio complesso quello che attende la giunta della Regione Lazio, la prima di centrodestra dopo dieci anni di centrosinistra. Cinque donne e cinque uomini, tutti di comprovata esperienza territoriale e internazionale. Rispettate le quote proporzionali al risultato elettorale con sei assessori a Fratelli d'Italia, due alla Lega e due a Forza Italia. Il numero due di Francescoè Roberta Angelilli di FdI (che ha anche la delega al Commercio e allo Sviluppo economico); sempre per FdI, Giancarlo Righini (Bilancio e Agricoltura), Elena Palazzo (Ambiente, Sport e Turismo), Fabrizio Ghera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Le aggressioni al personale sanitario sono 5 volte la media nazionale. Per questo abbiamo proposto nel nostro piano… - albertoangela : Mark Palm è un americano che vive in Papua Nuova Guinea dove, con la sua ONG, offre un servizio di pronto soccorso… - elenabonetti : Oggi abbiamo presentato le proposte del #TerzoPolo per la sanità. Scrivetemi cosa ne pensate! Le nostre proposte… - Tony47560189 : Facendo anche un po' di san rassismo, consiglierei sempre a questi scribacchini di verificare, nel corso della visi… - Tony47560189 : Chissà se chi ha scritto l'articolo ha mai avuto bisogno di chiamare il 118 o di recarsi in pronto soccorso...chiss… -