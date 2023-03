Pronti per Pasquetta: come fare le torte salate con gli asparagi (Di lunedì 13 marzo 2023) La giornata di Pasquetta è tradizionalmente dedicata alle scampagnate, alle gite fuori porta e agli immancabili pic nic sui prati, tra partite di pallone e caccia alle uova pasquali. Che cosa mangiare dunque in questa occasione festosa? Sicuramente i dolci classici della Pasqua, come ad esempio la pastiera, ma anche tante golosità salate, dalle frittate ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) La giornata diè tradizionalmente dedicata alle scampagnate, alle gite fuori porta e agli immancabili pic nic sui prati, tra partite di pallone e caccia alle uova pasquali. Che cosa mangiare dunque in questa occasione festosa? Sicuramente i dolci classici della Pasqua,ad esempio la pastiera, ma anche tante golosità, dalle frittate ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmiciUfficiale : Tutti pronti per veder ballare Isobel sul palco del Serale? ? #Amici22 - nelloscavo : Gli 007 dicono che ci sono 700mila 'pronti a partire'? Non lo dicono, perché quello è il numero dei migranti in… - AlexBazzaro : In Italia siamo fortunati. Abbiamo giornalisti cazzuti pronti a fare “articoli pesanti” per il compleanno di un Min… - Guglielmo1714 : @algirone Grazie mille Giro. Quassù non è facile esprimersi, i fanatici e gli invasati stanno col pelo ritto pronti… - EmilianaCarifi : ERANO 'PRONTI'......???? Avanti c'è posto! Che c'è bisogno di schiavi. Sono arrivati a dare la colpa a putin per l'ar… -