Professore di Brescia arrestato in Nepal: avrebbe rubato dei reperti archeologici (Di lunedì 13 marzo 2023) avrebbe raccolto dei reperti archeologici durante la sua visita in un tempio a Bhaktapur, in Nepal: per questo un docente italiano è stato arrestato dalle autorità del Paese asiatico. Si tratta di Tiziano Ronchi, un 27enne di Brescia, di professione insegnante di Arti Visive all'Accademia delle Belle Arti Bresciana. Il Professore è accusato di aver ...

