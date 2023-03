Professioni sanitarie, ok Asl Napoli 1 a concorso per dirigenti (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Professioni sanitarie, dopo il Moscati di Avellino, il manager della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva stamani ha firmato l’atto deliberativo n. 387 con cui ha indetto il primo concorso pubblico, attesissimo dalla categoria, per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato per la copertura di 3 posti di dirigente delle Professioni sanitarie infermieristiche e Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione a cui si aggiunge la dirigenza della professione di Ostetrica. Si tratta del primo passo per dare attuazione al ridisegno dei servizi sanitari della Asl previsto nel nuovo atto aziendale presentato la settimana scorsa ad operatori e sindacati. “Uno strumento di governance prezioso per ottimizzare le routine di lavoro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti, dopo il Moscati di Avellino, il manager della Asl1 Ciro Verdoliva stamani ha firmato l’atto deliberativo n. 387 con cui ha indetto il primopubblico, attesissimo dalla categoria, per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato per la copertura di 3 posti di dirigente delleinfermieristiche e Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione a cui si aggiunge la dirigenza della professione di Ostetrica. Si tratta del primo passo per dare attuazione al ridisegno dei servizi sanitari della Asl previsto nel nuovo atto aziendale presentato la settimana scorsa ad operatori e sindacati. “Uno strumento di governance prezioso per ottimizzare le routine di lavoro ...

