Probabili formazioni Sassuolo-Spezia | ventisettesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 18:30 di venerdì 17 marzo nella cornice del Mapei Stadium. Grande attesa per questa sfida che vedrà le due squadre scendere in campo con l’obiettivo dei tre punti. Dionisi contro Semplici: chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme. Per ora, ecco le possibili scelte dei due allenatori, con aggiornamenti costanti nel corso della settimana con un focus su indisponibili e squalificati. La partita potrà essere seguita su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 4-3-3 con Pinamonti favorito su Defrel. ...