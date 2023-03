Prime crepe nel Green Deal europeo | e sarà sempre peggio

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ilinizia ad andare in difficoltà. Il grande piano ecologista voluto dalla Von der Leyen e dalla maggioranza che governa Bruxelles comincia a risentire della realtà e a veder sciogliere i suoi capisaldi ideologici: senza un approccio graduale alla transizione ecologica si rischia di farsi molto male a livello industriale, sociale e strategico. La cinghia di trasmissione degli interessi ha messo in moto la politica, i governi di Italia e Francia hanno votato contro il divieto di commercializzare i motori a combustione dopo il 2035. Sul medesimo voto relativo al divieto in parlamentoil PPE si era spaccato, con l’80% del partito che ha votato contro con grande disappunto della presidente della Commissione Europea. L’impegno è stato approvato con i voti di socialisti, verdi e liberali ma ...