Prima Pagina IN Edicola: Inzaghi scuote l'Inter, Skriniar in bilico (Di lunedì 13 marzo 2023) La 'Prima Pagina IN Edicola' anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all'Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria Prima Pagina nella versione cartacea in Edicola. CORRIERE DELLO SPORT Inzaghi scuote l'Inter. Il tecnico ha chiesto alla squadra più equilibrio. Oggi la partenza per Porto. Skriniar in bilico. TUTTOSPORT No temi Inter in Prima Pagina.

