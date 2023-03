Prima convocazione della nuova giunta regionale, Fontana: “C’è grande entusiasmo” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Ho accolto con piacere la richiesta di approfondimenti e l’entusiasmo con il quale tutti i componenti della nuova giunta hanno approcciato l’inizio formale dei nostri lavori. Da parte di tutti è emersa una grande voglia di fare e di proporre nuove idee”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta, la Prima seduta di giunta di lunedì 13 marzo, durante la quale ha illustrato le linee fondamentali del Programma regionale di Sviluppo, il principale documento di programmazione dell’Ente, che individua gli obiettivi ritenuti strategici per i prossimi cinque anni. “Sono stati condivisi alcuni tratti salienti del Programma che dovrà essere innanzitutto sostenibile. Da qui il cambiamento di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 marzo 2023) “Ho accolto con piacere la richiesta di approfondimenti e l’con il quale tutti i componentihanno approcciato l’inizio formale dei nostri lavori. Da parte di tutti è emersa unavoglia di fare e di proporre nuove idee”. Così il presidenteRegione Lombardia, Attilio, commenta, laseduta didi lunedì 13 marzo, durante la quale ha illustrato le linee fondamentali del Programmadi Sviluppo, il principale documento di programmazione dell’Ente, che individua gli obiettivi ritenuti strategici per i prossimi cinque anni. “Sono stati condivisi alcuni tratti salienti del Programma che dovrà essere innanzitutto sostenibile. Da qui il cambiamento di ...

