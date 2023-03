Prezzo benzina e diesel oggi 13 marzo: le variazioni settimanali (Di lunedì 13 marzo 2023) Prezzo benzina e Prezzo diesel oggi 13 marzo 2023: tutti i dati di come varia il costo del carburante nello stivale (e isole), e dove costa di più e di meno rispetto alla media nazionale. Qui, tutte le altre notizie di economia di Termometro Politico Prezzo benzina oggi 13 marzo: dove costa di più, dove di meno Secondo i dati a disposizione, il Prezzo medio della benzina al self service, oggi, si attesta ad 1,851. Il Prezzo medio settimanale -relativo a quella appena trascorsa, oggi arriva il ricalcolo – è, invece, fissato ad 1,853 (rilevata dal 28/02/2023 al 06/03/2023). La Provincia più cara per fare il pieno ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 13 marzo 2023)132023: tutti i dati di come varia il costo del carburante nello stivale (e isole), e dove costa di più e di meno rispetto alla media nazionale. Qui, tutte le altre notizie di economia di Termometro Politico13: dove costa di più, dove di meno Secondo i dati a disposizione, ilmedio dellaal self service,, si attesta ad 1,851. Ilmedio settimanale -relativo a quella appena trascorsa,arriva il ricalcolo – è, invece, fissato ad 1,853 (rilevata dal 28/02/2023 al 06/03/2023). La Provincia più cara per fare il pieno ...

