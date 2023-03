Presentate le maglie del Giro d'Italia. Cairo: 'Colori e sinergie, sarà una grande corsa rosa' (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, la città che accoglierà la chiusura del 106° Giro d'Italia, ha ospitato questa sera la presentazione delle quattro maglie ufficiali: la rosa, la Azzurra del miglior scalatore, la Bianca del ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, la città che accoglierà la chiusura del 106°d', ha ospitato questa sera la presentazione delle quattroufficiali: la, la Azzurra del miglior scalatore, la Bianca del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #GiroItalia2023: presentate le quattro maglie in #Campidoglio - Gazzetta_it : Presentate le maglie del Giro d’Italia. #Cairo: “Colori e sinergie per una grande corsa rosa” #Giro2023 - TV7Benevento : Ciclismo: Giro d'Italia, presentate in Campidoglio le 4 maglie - - EmilioCamposta1 : @lucagenoa1893 Scusate ma le maglie della Samp presentate in agosto scorso con dietro la stessa scritta mezza cance… - RednewsGargano : 'Gino Bartali, le maglie donate e benedette', presentate a Siena: 'Storia di una grande e profonda amicizia' -