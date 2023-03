Premio Saba Poesia 2023 a Vivian Lamarque per il libro ‘L’amore da vecchia’

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Va alla poetessa e scrittrice, per la raccolta di poesie “L’amore da vecchia” (Mondadori, 2022) la terza edizione delUmberto, voluto e promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste con Lets Letteratura Trieste, curato da Fondazione Pordenonelegge.it. Neldiil tema che dà il titolo all’opera viene affrontato “con ironia e leggerezza, quando allo stesso tempo non si vuole rinunciare a dire la verità – spiegano le motivazioni – Il senso di provvisorietà dell’esistere, il senso del limite oltre il quale c’è solo un grande vuoto, il confine che si assottiglia tra la vita e lastessa, quando, su quel confine, il tempo si fa ...

La cerimonia di consegna del Premio Saba Poesia è in programma venerdì 24 marzo, alle ore 11.00, al Museo Sartorio di Trieste Va alla poetessa e scrittrice Vivian Lamarque, per la raccolta di poesie "L'amore da vecchia" (

