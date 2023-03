Premio Nobel giapponese Kenzaburo Oe morto a 88 anni (Di lunedì 13 marzo 2023) L'icona del progressismo e dell'anticonformismo giapponese Kenzaburo Oe è morto all'età di 88 anni, ha dichiarato lunedì l'editore Kodansha. Premio Nobel per la letteratura nel 1994 è morto di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) L'icona del progressismo e dell'anticonformismoOe èall'età di 88, ha dichiarato lunedì l'editore Kodansha.per la letteratura nel 1994 èdi ...

Premio Nobel giapponese Kenzaburo Oe morto a 88 anni L'icona del progressismo e dell'anticonformismo giapponese Kenzaburo Oe è morto all'età di 88 anni, ha dichiarato lunedì l'editore Kodansha. Premio Nobel per la letteratura nel 1994 è morto di vecchiaia nelle prime ore del 3 marzo", ha dichiarato l'editore in un comunicato, spiegando che i suoi funerali sono già stati celebrati dalla famiglia. È morto a 88 anni lo scrittore giapponese Kenzaburo Oe, Premio Nobel per la letteratura nel 1994 e attivista per la pace e contro il nucleare.