Premio Biennale Internazionale “ARTECOM-onlus per la Cultura” 2022 | IX edizione

(Di lunedì 13 marzo 2023) La cerimonia di Premiazione si svolgerà a Roma il 22 marzo alle ore 17 presso la Biblioteca Vallicelliana Biblioteca Vallicelliana, una precedentedelROMA – L’Ambasciatore Stefano Baldi e gli Storici-Critici d’Arte Umberto Maria Milizia e Duccio Trombadori sono gli insigniti per l’annodel prestigiosoper la”, giunto alla sua IX. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 22 marzo prossimo, alle ore 17, presso il Salone Borromini della splendida Biblioteca Vallicelliana, in Roma (Piazza della Chiesa Nuova, 18). Ne danno notizia il Presidente dell’Accademia in Europa di Studi Superiori ...