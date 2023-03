Premier League, giornata 27: continua la sfida Arsenal-Man. City (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Manchester City cerca di impensierire l’Arsenal che però risponde con una strepitosa vittoria. Pari del Manchester United e del Liverpool, vittorie importanti per Tottenham e Newcastle. Di seguito l’analisi della giornata 27 di Premier League. Premier League – giornata 27: Fulham-Arsenal 0-3, Crystal Palace-Man. City 0-1, Man. United-Southampton 0-0 Travolgente successo dell’Arsenal che sconfigge con un netto 3-0 sul difficile campo del Fulham. Gunners che giocano un primo tempo magnifico mettendo già in ghiaccio la sfida con le reti di Gabriel, Martinelli e Odegaard rimanendo così saldamente in testa alla classifica. Non molla il Manchester City che domina in ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Manchestercerca di impensierire l’che però risponde con una strepitosa vittoria. Pari del Manchester United e del Liverpool, vittorie importanti per Tottenham e Newcastle. Di seguito l’analisi della27 di27: Fulham-0-3, Crystal Palace-Man.0-1, Man. United-Southampton 0-0 Travolgente successo dell’che sconfigge con un netto 3-0 sul difficile campo del Fulham. Gunners che giocano un primo tempo magnifico mettendo già in ghiaccio lacon le reti di Gabriel, Martinelli e Odegaard rimanendo così saldamente in testa alla classifica. Non molla il Manchesterche domina in ...

