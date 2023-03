Premier League: Bbc annulla la sospensione per il tweet contro il governo, Lineker torna in tv (Di lunedì 13 marzo 2023) La Bbc annuncia che Gary Lineker potrà tornare in onda. E’ stata annullata la sospensione per il tweet in cui l’ex centravanti della nazionale inglese criticava la nuova politica sull’immigrazione del governo britannico in cui paragonava il suo linguaggio sui migranti a quello usato nella Germania nazista. “Gary è una parte preziosa della Bbc e so quanto la Bbc significhi per Gary, e non vedo l’ora che presenti la nostra copertura il prossimo fine settimana”, ha ammesso il direttore generale della Bbc Tim Davie. L’emittente nazionale britannica è stata costretta a eliminare gran parte della sua programmazione sportiva del fine settimana dopo che commentatori, analisti ed ex giocatori della Premier si sono rifiutati di apparire in supporto di Lineker. ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) La Bbc annuncia che Garypotràre in onda. E’ statata laper ilin cui l’ex centravanti della nazionale inglese criticava la nuova politica sull’immigrazione delbritannico in cui paragonava il suo linguaggio sui migranti a quello usato nella Germania nazista. “Gary è una parte preziosa della Bbc e so quanto la Bbc significhi per Gary, e non vedo l’ora che presenti la nostra copertura il prossimo fine settimana”, ha ammesso il direttore generale della Bbc Tim Davie. L’emittente nazionale britannica è stata costretta a eliminare gran parte della sua programmazione sportiva del fine settimana dopo che commentatori, analisti ed ex giocatori dellasi sono rifiutati di apparire in supporto di. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Victor Osimhen a The Athletic: 'Lavoro sodo ogni giorno per realizzare il mio sogno di giocare in Premier League'.… - sportface2016 : #PremierLeague Bbc annulla la sospensione del tweet contro il governo, Lineker torna in tv - andremaggio : Lotta salvezza mai così aperta nella storia recente della Premier League. 9 squadre in ballo, nessuna spacciata e a… - MaggicaPolly : @BarbaraBorelli2 @StePedrotti guardi qualche partita di Premier League e manco ti accorgi degli interventi VAR. Com… - Wefloo18 : @Keepo_7 Il bello è che questo ragazzo in Inghilterra ce lo accostarono quando non aveva ancora rinnovato e rischia… -