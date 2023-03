Precedenti Porto-Inter: due risultati su tre, di Martins l’unico gol (Di lunedì 13 marzo 2023) Porto-Inter si giocherà domani alle 21 e i Precedenti sono tutti del 2005, due. Non è arrivata la vittoria all’Estadio do Dragao, con Martins unico a fare gol. I Precedenti – Quello di domani sarà il Porto-Inter numero 3 in trasferta. Come prima dell’andata le altre due volte in cui queste squadre si sono sfidate all’Estadio do Dragao risale al 2005. Il 23 febbraio è l’andata degli ottavi di Champions League, finisce 1-1. A segnare è Obafemi Martins a metà primo tempo, per quello che è a oggi l’unico gol dell’Inter in casa dei biancoblù. A inizio ripresa il pareggio di Ricardo Costa, su indecisione difensiva a seguito di un calcio piazzato. Al ritorno ci pensa Adriano Leite Ribeiro, con una splendida tripletta, a ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023)si giocherà domani alle 21 e isono tutti del 2005, due. Non è arrivata la vittoria all’Estadio do Dragao, conunico a fare gol. I– Quello di domani sarà ilnumero 3 in trasferta. Come prima dell’andata le altre due volte in cui queste squadre si sono sfidate all’Estadio do Dragao risale al 2005. Il 23 febbraio è l’andata degli ottavi di Champions League, finisce 1-1. A segnare è Obafemia metà primo tempo, per quello che è a oggigol dell’in casa dei biancoblù. A inizio ripresa il pareggio di Ricardo Costa, su indecisione difensiva a seguito di un calcio piazzato. Al ritorno ci pensa Adriano Leite Ribeiro, con una splendida tripletta, a ...

