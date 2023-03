Pratola Serra, continua lo scontro sui conte comunali. La replica di “Terra Nuov” (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo “Terra Nuova” di Pratola Serra in merito alla situazione finanziaria dell’Ente e la vendita dello Stadio comunale: “In merito alla discussione circa la situazione economico-finanziaria del comune di Pratola Serra e la vendita dello Stadio Comunale “Modestino De Cicco” è necessario, definitivamente, chiarire alcuni concetti per poi “rivederci” in Consiglio Comunale per l’approvazione del rendiconto di gestione 2023 -E.F.2022- e per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023-Pluriennale 2023/2025. Dopo la nostra nota di ieri, c’è stata pronta risposta del gruppo di maggioranza. Una risposta generica e condita dalle solite offese che non è entrata nel merito delle questioni. In primis, NON SI FA’ NESSUNA MENZIONE ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo “a” diin merito alla situazione finanziaria dell’Ente e la vendita dello Stadio comunale: “In merito alla discussione circa la situazione economico-finanziaria del comune die la vendita dello Stadio Comunale “Modestino De Cicco” è necessario, definitivamente, chiarire alcuni concetti per poi “rivederci” in Consiglio Comunale per l’approvazione del rendiconto di gestione 2023 -E.F.2022- e per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023-Pluriennale 2023/2025. Dopo la nostra nota di ieri, c’è stata pronta risposta del gruppo di maggioranza. Una risposta generica e condita dalle solite offese che non è entrata nel merito delle questioni. In primis, NON SI FA’ NESSUNA MENZIONE ...

