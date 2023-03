Pranzo con figli, genitori e nuovo fidanzato: il tutto condiviso tra le Stories di Instagram. Così la l’attrice rende ufficiale la love story con il collega (Di lunedì 13 marzo 2023) Altro che semplice flirt! Tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca è vero amore. Il legame tra l’ex star di Non è la Rai e il collega attore non è solo qualcosa di passeggero che dura il tempo di un semplice gossip. La prova? Arriva dai social. La cantante e attrice, infatti, ha condiviso tra le Storie di Instagram alcune foto (ora cancellate) di una cena della neo coppia alla quale hanno partecipato anche i genitori e i figli di lei. Ambra Angiolini, il ... Leggi su iodonna (Di lunedì 13 marzo 2023) Altro che semplice flirt! Tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca è vero amore. Il legame tra l’ex star di Non è la Rai e ilattore non è solo qualcosa di passeggero che dura il tempo di un semplice gossip. La prova? Arriva dai social. La cantante e attrice, infatti, hatra le Storie dialcune foto (ora cancellate) di una cena della neo coppia alla quale hanno partecipato anche ie idi lei. Ambra Angiolini, il ...

