Prandelli | «Vlahovic è un grande attaccante | Fagioli il miglior giovane Italia? Ecco la mia idea»

(Di lunedì 13 marzo 2023) Cesare, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai del calciono e la Serie A Cesare, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai del calciono e la Serie A. Le sue dichiarazioni:– «I rigori si possono sbagliare, ma la reazione avuta dopo è dagiocatore. E’ stato sfortunato in altre occasioni. E’ molto forte e la miaè valorizzare le qualità di unè determinante. Il suo problema secondo me è di squadra e nella capacità di metterlo nelle condizioni di segnare. I momenti difficili arrivano per tutti». JUVENTUS – «I giovani sono tutti interessanti, ma secondo me quello che ha più qualità è. Molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RiccardoMeloni4 : ??? #Prandelli a Rai Radio 1 su #Vlahovic: 'Valorizzare le qualità di un giocatore, soprattutto di una punta, è dete… - Tiarossi2 : RT @RiccardoMeloni4: ??? #Prandelli a Rai Radio 1 su #Vlahovic: 'I rigori si possono sbagliare, ma la reazione nei 15 minuti successivi è da… - RiccardoMeloni4 : ??? #Prandelli a Rai Radio 1 su #Vlahovic: 'I rigori si possono sbagliare, ma la reazione nei 15 minuti successivi è… - Fiorentinanews : Prandelli: 'Le scorie che mi avevano portato alle dimissioni con la #Fiorentina? Storia passata, la panchina che st… - gabrielevalli7 : RT @carloleccardi: Ah,e io invece che vlahovic ho visto segnare pure con iachini e prandelli? -

Le parole di Cesare, ex allenatore della Fiorentina, sulle potenzialità di Dusancon la Juventus Cesareha parlato delle prestazioni di Dusancon la Juventus a La Gazzetta dello Sport. PAROLE - "Dusan sta rispettando le aspettative. È fortissimo e ha ..."Non avevo dubbi quando lo allenavo e non ne ho adesso:è un predestinato". Firmato Cesare, ex c.t. dell'Italia vice campione d'Europa e allenatore del bomber juventino tra il 2020 e il 2021 alla Fiorentina. Non perderti le Newsletter di ...Intervista a: "Juve, conosco, è un predestinato. Studi Haaland". Il coming out di Jankto: "Sono gay, mi sento libero e non voglio più nascondermi". Anche il Corriere dello Sport dà ...

Prandelli: «Vlahovic è un grande attaccante, Fagioli il miglior giovane. Italia Ecco la mia idea» Calcio News 24

Cesare Prandelli, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del Napoli: " È fortissimo, stravince sempre, può dire la sua in questa Champions. Il Mondiale in Qatar non ha cambi ...Il serbo in campionato non segna da un mese e all’Olimpico ha vagato spesso a vuoto. L’ultimo centro in Europa League, da dove vuole ripartire giovedì contro il Friburgo. Le chiavi: fiducia, lavoro sp ...