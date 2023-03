Prandelli: «Due italiane già ai quarti, speriamo passi anche l’Inter» (Di lunedì 13 marzo 2023) Cesare Prandelli, ospite del programma “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, ha parlato della possibilità che tutte le italiane passino il turno in Europa. L’ex allenatore delle nazionale ha fatto un breve passaggio anche sull’Inter. GRANDI POSSIBILITÀ ? Cesare Prandelli, ha detto la sua sul prosieguo del cammino di tutte le italiane in Europa tra le quali c’è anche l’Inter. Le sue parole: «Le difficoltà di molte big in campionato derivano dalla vicinanza di molte partite nell’arco di pochi giorni. Quindi hai poco tempo per recuperare. Ad esempio la Roma secondo me è un’ottima squadra, però a livello tecnico solo i titolari sono all’altezza. Quando Mourinho fa dei cambi perde un po’ la fisionomia di questa squadra. Però c’è da ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Cesare, ospite del programma “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, ha parlato della possibilità che tutte leno il turno in Europa. L’ex allenatore delle nazionale ha fatto un breve passaggiosul. GRANDI POSSIBILITÀ ? Cesare, ha detto la sua sul prosieguo del cammino di tutte lein Europa tra le quali c’è. Le sue parole: «Le difficoltà di molte big in campionato derivano dalla vicinanza di molte partite nell’arco di pochi giorni. Quindi hai poco tempo per recuperare. Ad esempio la Roma secondo me è un’ottima squadra, però a livello tecnico solo i titolari sono all’altezza. Quando Mourinho fa dei cambi perde un po’ la fisionomia di questa squadra. Però c’è da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Prandelli: «Due italiane già ai quarti, speriamo passi anche l'Inter» - - idrocarburIover : @giovaeffe Per tornare in una squadra da cui è già scappati due anni che nel mentre è peggiorata ancora, sicurament… - MauNi90 : @__grazynho87 Peccato che 5 dei 17 sono rigori, tornando all'anno con Prandelli se facesse 37 partite con Allegri p… - chefoss : @IlCavour Sì. Se è riuscito a segnare 40 gol in 2 anni in mano a Iachini e Prandelli, non certo due gotha del calci… - ciacciaebraca : @MarcoLumini @PAOLOCARLESI @SaraMeini @Fabrizio__66 In 5 anni di Prandelli hai vinto 1 volta con la Juve, 1 con l’I… -