Prandelli dice basta ad allenare | l’ex C T annuncia il ritiro

(Di lunedì 13 marzo 2023) . Cesarea 65 anni hato in un’intervista la volontà di direadCala il sipario, Cesareallenatore di Fiorentina, Parma e all’estero di Valencia, Galatasaray e Al Nasr e Commissario Tecnico l’Italia dal 2010 al ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: Prandelli dice basta: 'La prossima panchina al parco coi nipoti' #prandelli - sportmediaset : Prandelli dice basta: 'La prossima panchina al parco coi nipoti' #prandelli - sportli26181512 : Corsa Champions, Prandelli: 'A Firenze brutta frenata del Milan, ma Lazio, Inter e rossoneri hanno qualcosa in più… -

Basta allenare", ha detto. Poi, parlando sempre del calcio e in questo caso della gara di Serie A tra Juventus e Sampdoria. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.Dopo un anno di alti e bassi in gialloblù arrivano misterche risolleva la situazione e l'... Noi siamo vicini a Aimo e a Beatrice, siamo con loro ",dopo la vittoria all'Olimpico. La ...Cesare, nella sua ultima parentesi alla guida della Fiorentina, affermò che una ... Serve una scossa, perché comeAntonin Barak, al gruppo gigliato manca la mentalità. Ma quella non si ...

Prandelli dice basta, non allenerà più: La prossima panchina è in un ... Sport Fanpage

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-f8ed699e-af54-102a-82ef-45438d5a19 ...Il tecnico: "Voglio godermi la vita, anche se la passione rimane”. Poi la carezze a Vlahovic dopo il rigore sbagliato ...