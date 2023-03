Prandelli | “Basta allenare | voglio godermi la vita Giovani? Propongo una nazionale che giochi in Serie B”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Radio1, Cesareha parlato del suo rapporto con il calcio e della sua decisione di allontanarsi da questo mondo: “Sicuramente la passione non manca, ma tutto il resto passa. Le richieste non mancano, ma ho deciso di smettere di. L’unica panchina che sogno è quella in un parco con i miei nipoti perla“. L’ex ct dellaha poi toccato vari temi, tra cui il rendimento di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus: “Credo che sia un giocatore molto forte, il problema è generale. Il rigore sbagliato? Capita, ma ci tengo a sottolineare la reazione nei 15 minuti seguenti. Ha provato a fare gol in tutti i modi“. Sulle parole di Mancini in merito alle difficoltà con i, invece: “Sembra di essere nel 2010, non è ...

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale italiana ha rilasciato un'intervista a Radio Anch'io Sport su RaiRadio1