Prandelli | addio al calcio | ' Basta allenare Prossima panchina? Al parco con i nipotini'

L'ex tecnico della Nazionale e vicecampione d'Europa nel 2012 dice stop. Poi un commento su Vlahovic: 'Attaccante molto forte, la Juve deve ...Cesare, ex commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della possibilità di tornare su una panchina dopo l'alla Fiorentina ...La Juventus può compiere l'impresa di raggiungere la Champions nonostante il - 15: "È un ... Non le viene mai la voglia di ritornare in panchina dopo l'del 2021 "La passione è sempre ...

Prandelli, addio al calcio: "Basta allenare. Prossima panchina Al ... QUOTIDIANO NAZIONALE

L'ex tecnico della Nazionale e vicecampione d'Europa nel 2012 dice stop. Poi un commento su Vlahovic: "Attaccante molto forte, la Juve deve aiutarlo" ..."Un po' di richieste arrivano sempre, ma al momento la panchina che sto sognando è quella in un parco con i miei nipotini per godermi la vita con loro".