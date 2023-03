Potrebbe non piacervi la fotocamera del Samsung Galaxy Z Fold 5 (Di lunedì 13 marzo 2023) Ora che tutto l’hype intorno al Samsung Galaxy S23 è quasi finito, è tempo per noi di spostare l’attenzione sui prossimi smartphone di fascia alta del colosso di Seul, i Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5. Adesso sono emerse alcune informazioni interessanti per quanto riguarda i due imminenti smartphone pieghevoli, che dovrebbero essere entrambi presentati nel mese di agosto. Come riportato da ‘SamMobile‘, il noto tipster @chunvn8888 ha riferito che il Samsung Galaxy Z Fold 5 presenterà la stessa configurazione della fotocamera del Galaxy S23+. Se queste informazioni sono corrette, il prossimo pieghevole Potrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 50MP con OIS, una ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Ora che tutto l’hype intorno alS23 è quasi finito, è tempo per noi di spostare l’attenzione sui prossimi smartphone di fascia alta del colosso di Seul, iZ Flip 5 e Z5. Adesso sono emerse alcune informazioni interessanti per quanto riguarda i due imminenti smartphone pieghevoli, che dovrebbero essere entrambi presentati nel mese di agosto. Come riportato da ‘SamMobile‘, il noto tipster @chunvn8888 ha riferito che il5 presenterà la stessa configurazione delladelS23+. Se queste informazioni sono corrette, il prossimo pieghevoleessere dotato di unaprincipale da 50MP con OIS, una ...

