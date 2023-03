(Di lunedì 13 marzo 2023) Si avvicina la sfida di domani trae Inter valevole per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Andiamo ad analizzare come arrivano i lusitani alla partita attraverso i numeri delle ultime cinque gare disputate.KO – L’Inter si prepara ad affrontare la gara più importante della sua stagione fin qui, domani alle ore 21 all’Estadio do Dragao. Con in palio i quarti di finale della UEFA Champions League. Avversario il, il cuidinelle ultime cinque partite ha visto un brusco stop proprio a cavallo della gara di andata contro i nerazzurri. Dopo la vittoria arrivata per 1-0 contro il Rio Ave a pochi giorni dalla trasferta di San Siro, per ilsono arrivate proprio la sconfitta (1-0) contro l’Inter e subito dopo un KO in campionato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Porto, lo stato di forma in vista dell’Inter: doppio KO - - meriadoc31 : @lucabudel @GiorgiaMeloni A me pare che sia molto più importante domandarsi cosa ha spinto quelle persone a lasciar… - meriadoc31 : @doryfrs @Ori254 @lucabudel @GiorgiaMeloni Gli altri non avrebbero nessuna speranza di una vita migliore, ma solo i… - Antonio39148566 : RT @ultimenotizie: Lo yacht utilizzato come base dai 6 sabotatori dei gasdotti #NordStream 1 e 2 è un Bavaria C50 di nome “Andromeda”. Lo r… - alessandro_cant : In Italia altra sentenza scandalosa! Piena solidarietà ad @AdeleChiello per la vergognosa sentenza. In quel porto… -

Lo ènei primi anni della sua vita. Ma si allontanò presto dal fascismo al punto che decise a un certo punto di non farsi più chiamare Benito ma Franco, suo secondo nome. Era un artista e uno ...Oggi, lunedì 13 marzo, presso la Sala Valeriano (in piazza del Gesù, 2) a Napoli, èpresentato alla stampa il restauro della facciata della chiesa del Gesù Nuovo. Il restauro, ...il. In una ......un sentito ringraziamento a tutto il personale che le èaccanto in questi giorni: "Sono molto contenta di come ci hanno accolto in Italia appena siamo arrivati con i miei connazionali nel...

Polizia di Stato: scattano due denunce per il reato di porto di armi od ... Questure sul web

Il presidente del Porto, Da Costa, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del match di Champions contro l'Inter ...I portuali sono pagati sempre meno, mentre si abbassano anche i livelli di sicurezza per aumentare la produttività. In un simile contesto, le armi che continuano a transitare per gli scali italiani ra ...