Porto-Inter, Skriniar presente nella rifinitura! Recuperato ? Sky (Di lunedì 13 marzo 2023) Skriniar ci sarà per Porto-Inter. Il giocatore si sta regolarmente allenando nella rifinitura ad Appiano Gentile. Dopo la brutta notizia di Gosens (vedi articolo), Inzaghi può anche sorridere. In vista di Porto-Inter ha recuperato Milan Skriniar. Il difensore slovacco, convocato in Nazionale, si sta regolarmente allenando ad Appiano Gentile per la rifinitura alla vigilia del match di Champions League. Come riporta Massimo Nebuloni di Sky Sport, partirà con la squadra, da capire se giocherà subito dall'inizio o meno. Presente anche Federico Dimarco, che già era entrato contro lo Spezia.

