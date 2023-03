Porto-Inter si avvicina: i numeri del percorso in Champions League (Di lunedì 13 marzo 2023) Manca sempre meno a Porto-Inter di domani, importantissima gara con in palio la qualificazione ai quarti di finale della UEFA Champions League. Per prepararci alla sfida andiamo a fare un riassunto di quelli che sono i numeri della squadra nerazzurra nel suo percorso europeo. percorso EUROPEO – È arrivato per ora fino agli ottavi di finale il percorso dell’Inter in questa UEFA Champions League. In attesa di conoscere l’esito della sfida di domani sera in casa del Porto. In palio la qualificazione ai quarti di finale, con la squadra di Simone Inzaghi che arriva alla gara dell’Estadio do Dragao forte dell’1-0 dell’andata. Un percorso, quello dei nerazzurri, ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Manca sempre meno adi domani, importantissima gara con in palio la qualificazione ai quarti di finale della UEFA. Per prepararci alla sfida andiamo a fare un riassunto di quelli che sono idella squadra nerazzurra nel suoeuropeo.EUROPEO – È arrivato per ora fino agli ottavi di finale ildell’in questa UEFA. In attesa di conoscere l’esito della sfida di domani sera in casa del. In palio la qualificazione ai quarti di finale, con la squadra di Simone Inzaghi che arriva alla gara dell’Estadio do Dragao forte dell’1-0 dell’andata. Un, quello dei nerazzurri, ...

