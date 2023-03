Porto-Inter, Inzaghi punta su Lautaro Martinez! Attesa Skriniar – Sky (Di lunedì 13 marzo 2023) Porto ed Inter si sfideranno domani sera alle 21. Simone Inzaghi, in attacco si affiderà ancora una volta a Lautaro Martinez. Attesa per Skriniar. Le ultime da Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport 24 LE SCELTE – Porto-Inter andrà in scena domani alle 21. Andrea Paventi, fornisce le ultime sulle condizioni di Skriniar e sulle possibili scelte in attacco del tecnico: «Gosens mancherà, leggero risentimento. Tornerà dopo la sosta direttamente. Si capirà dal walk-around della squadra le condizioni di Skriniar, per capire se ci sono chance di vederlo da titolare o dalla panchina. Lautaro Martinez ci sarà, vedremo chi sceglierà Inzaghi fra Dzeko e ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023)edsi sfideranno domani sera alle 21. Simone, in attacco si affiderà ancora una volta aMartinez.per. Le ultime da Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport 24 LE SCELTE –andrà in scena domani alle 21. Andrea Paventi, fornisce le ultime sulle condizioni die sulle possibili scelte in attacco del tecnico: «Gosens mancherà, leggero risentimento. Tornerà dopo la sosta direttamente. Si capirà dal walk-around della squadra le condizioni di, per capire se ci sono chance di vederlo da titolare o dalla panchina.Martinez ci sarà, vedremo chi sceglieràfra Dzeko e ...

