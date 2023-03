Porto - Inter, Inzaghi: 'È la partita più importante, ma siamo pronti e ci crediamo. Le critiche? Non rispondo' (Di lunedì 13 marzo 2023) 'Non si vive di passato. Abbiamo parlato, analizzato e rivisto la partita di La Spezia: una gara così si perde una volta su 500. E dopo simili sconfitte, bisogna stare tutti uniti: i ragazzi lo sono. ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 marzo 2023) 'Non si vive di passato. Abbiamo parlato, analizzato e rivisto ladi La Spezia: una gara così si perde una volta su 500. E dopo simili sconfitte, bisogna stare tutti uniti: i ragazzi lo sono. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Segui la conferenza stampa di mister Inzaghi e @hakanc10 in diretta da Porto ??? #ForzaInter #PortoInter #UCL - Gazzetta_it : #PortoInter, la vigilia di Conceiçao: 'Conosco l'Inter e so di cosa è capace il mio Porto' #UCL - GoalItalia : Problema ad un ginocchio per João Mario: Conceiçao non lo avrà a disposizione per #PortoInter ? - InterMagazine2 : INTER - Calhanoglu: 'Col Porto sarà una gara pesante, ma vogliamo passare ai quarti' - tuttointer24 : Porto-Inter, Inzaghi: “Avversario di qualità, dubbio tra Dzeko e Lukaku” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -