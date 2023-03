Porto-Inter, Inzaghi di nuovo senza alternative: fasce obbligate (Di lunedì 13 marzo 2023) Domani sera si gioca Porto-Inter (ore 21), ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi deve fare i conti con lo stop di Gosens. PIOVE SUL BAGNATO – Alla vigilia di Porto-Inter, una tegola colpisce Simone Inzaghi. Per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League, il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare a Robin Gosens. L’esterno tedesco si ferma per un problema al polpaccio sinistro, e probabilmente rientrerà dopo la sosta. L’allenatore dovrà quindi fare a meno di uno dei giocatori più in forma dell’ultimo periodo, nonostante il percorso deludente in campionato. E, di conseguenza, avrà gli uomini contati sulle fasce. SCELTE SCONTATE – Con l’infortunio di Gosens, Federico Dimarco sarà il titolare dell’Inter a sinistra contro il ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Domani sera si gioca(ore 21), ritorno degli ottavi di finale di Champions League.deve fare i conti con lo stop di Gosens. PIOVE SUL BAGNATO – Alla vigilia di, una tegola colpisce Simone. Per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League, il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare a Robin Gosens. L’esterno tedesco si ferma per un problema al polpaccio sinistro, e probabilmente rientrerà dopo la sosta. L’allenatore dovrà quindi fare a meno di uno dei giocatori più in forma dell’ultimo periodo, nonostante il percorso deludente in campionato. E, di conseguenza, avrà gli uomini contati sulle. SCELTE SCONTATE – Con l’infortunio di Gosens, Federico Dimarco sarà il titolare dell’a sinistra contro il ...

