Porto-Inter, infortunio Gosens: salta il ritorno di Champions League (Di lunedì 13 marzo 2023) L’Inter perde Robin Gosens per la sfida contro il Porto in Champions League. L’esterno tedesco si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali che hanno evidenziato un leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. “Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”, spiega il club nerazzurro in una nota pubblicata sul sito. L’ex Atalanta salterà la gara di domani in Champions League ed è a forte rischio per la sfida di domenica sera contro la Juventus in campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) L’perde Robinper la sfida contro ilin. L’esterno tedesco si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali che hanno evidenziato un leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. “Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”, spiega il club nerazzurro in una nota pubblicata sul sito. L’ex Atalanta salterà la gara di domani ined è a forte rischio per la sfida di domenica sera contro la Juventus in campionato. SportFace.

